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Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

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Şanlıurfa’da tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6’sı tutuklandı. Şüphelilere ait hesaplarda 25 milyon lira para hareketliliği tespit edildi, 6 taşınmaza el konuldu.

Şanlıurfa'da tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araştırmalar sonucu şüphelilere ait hesaplarda 25 milyon lira para hareketliliği olduğu belirlendi, 6 taşınmaza el konuldu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
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