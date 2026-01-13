Haberler

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da tefecilik yaptığı iddia edilen 22 şüpheli, eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda satış protokolü, alacak notları, dijital materyal ve çek ile senet ele geçirildi.

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda satış protokolü, alacak notlarının bulunduğu 6 ajanda, 34 dijital materyal ve çok sayıda çek ile senet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
