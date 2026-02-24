Haberler

Şanlıurfa'da tatlıcılara ramazan denetimi

Güncelleme:
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında artan tatlı üretimi ve satışlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen kontroller kapsamında çok sayıda tatlı üretimi ve satışı yapan işletme denetlendi.

Denetimlerde, işletmelerde hijyen kuralları, ürün gramajları ile iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları detaylı şekilde incelendi. Ekipler ayrıca ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek mevzuata uygunluk denetimi yaptı.

Denetimlerde ruhsatı bulunmayan bazı işletmelere tutanak düzenlenerek ruhsat birimine yönlendirildi.

Öte yandan bir işletmede, reyonda "dilimlenmiş yaş pasta" adı altında satışa sunulan ve üzerinde etiket ile son kullanma tarihi bulunmayan 21 ürüne el konularak, işletmeye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
