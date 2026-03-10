Haberler

Şanlıurfa'da 'APP' plaka yoğunluğu

Şanlıurfa'da 'APP' plaka yoğunluğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da, standart dışı plaka kullanan araç sahipleri, yüklü ceza ve yaptırımlardan kaçınmak için plakalarını değiştirmek üzere Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 1 Nisan'a kadar süren değişiklik işlemleri için bekleyen sürücüler, hazırlıksız yakalandıklarını ifade etti.

ŞANLIURFA'da 'APP plaka' olarak bilinen standart dışı plaka kullanan araç sahipleri, plakalarını değiştirmek için Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenleme kapsamında, 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı plaka, yani 'Amerikan Pres Plaka' kullanan sürücülere 140 bin lira para cezası uygulanması, sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulması ve araçların 30 gün trafikten menedilmesi kararlaştırıldı. Ancak bu süre 1 Nisan'a uzatıldı.

Şanlıurfa'da yüzlerce araç sahibi plakalarını değiştirmek için başvuruda bulundu. Cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için işlemlerini bir an önce tamamlamak isteyen vatandaşlar, gerekli evrak işlemleri için önce noterlere ardından Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na başvurdu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Uzun kuyruklar oluşturan sürücüler, saatlerdir sıranın kendilerine gelmesini beklediklerini söyledi. Hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden araç sahipleri, ceza yememek amacıyla işlemlerini yaptırmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor

Savaşta rota değişti! Hedef o ülke
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia

Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genetik bozukluğu kazanç kapısı yaptı

Bunu görmek için para veriyorlar
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor

34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor
Genetik bozukluğu kazanç kapısı yaptı

Bunu görmek için para veriyorlar
Kendi takımına bahis oynayan 2 futbolcuya ömür boyu men

Kendi takımına bahis oynamanın bedeli çok ama çok ağır oldu

Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

"Dünya babasının dönemini özleyecek"