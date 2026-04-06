Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle tekstil fabrikasını su bastı; işçiler tahliye edildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir tekstil fabrikası sular altında kalırken, işçiler güvenli bir şekilde tahliye edildi. Belediye ekipleri, su birikintilerine müdahale ederek tahliye çalışmalarına devam ediyor.

ŞANLIURFA'da sağanak nedeniyle Birecik ilçesindeki bir tekstil fabrikası sular altında kaldı, vardiyada çalışan işçiler tahliye edildi.

Kentte öğle saatlerinden sonra sağanak ve dolu etkili oldu. Şehir merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar araçlarını ve kendilerini korumak için yoğun çaba sarf etti. Birecik ilçesinde ise sağanak sonrası bir tekstil fabrikasını su bastı. Fabrikada bulunan işçiler, biriken suyu tahliye etmek için uzun süre çalışma yürüttü. Su baskını sırasında zor anlar yaşayan işçiler, güvenli şekilde tahliye edildi. Belediye ekipleri, ilçe genelinde cadde, sokak ve yollarda oluşan su birikintilerine müdahale ederken, su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok

Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler

Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü

Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz

Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı

