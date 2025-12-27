Haberler

Şanlıurfa'da kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 11 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da bir kamu kuruluşuna gelen ödenekleri şahsi çıkar için kullanmakla suçlanan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı, 13'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da, bir kamu kuruluşuna gelen ödeneklerin bir kısmını kendisi ya da yakınlarının banka hesaplarına aktararak zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da 25 Aralık'ta bir kamu kuruluşuna gelen ödeneklerin bir kısmını kendisi ya da yakınlarının banka hesaplarına aktararak zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
