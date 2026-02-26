Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 60 şüpheliye adli işlem yapıldı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde gerçekleştirilen gümrük kaçakçılığı operasyonunda 60 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 11 bin 20 paket sigara, 190 elektronik sigara, 9 kilogram nargile tütünü, 54 kilogram çay ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 60 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın