Haberler

Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 60 şüpheliye adli işlem yapıldı

Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 60 şüpheliye adli işlem yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde gerçekleştirilen gümrük kaçakçılığı operasyonunda 60 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde gümrük kaçakçılığı operasyonu kapsamında 60 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 11 bin 20 paket sigara, 190 elektronik sigara, 9 kilogram nargile tütünü, 54 kilogram çay ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 60 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama

MSB de açıklamasında doğruladı! Şehit pilot canını hiçe saymış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
'Dua edin, şehit olayım' diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt

"Dua edin, şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt
İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü

İbretlik bir hikaye daha
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Süper Lig'e koşan takım da akıma ayak uydurdu

Binlerce etkileşim alan video! Akıma onlar da katıldı
Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz

Maç sonu gördüğü manzara karşısında şoke oldu