Şanlıurfa'da Gümrük Kaçağı 350 Cep Telefonu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 350 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı 350 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 350 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.