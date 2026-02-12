Haberler

Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 27 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı, 27'si tutuklandı ve 58 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyonda çok sayıda malzeme ve döviz de ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucu kent merkezinde masaj salonu ve güzellik merkezi adı altında faaliyet gösteren iş yerleriyle ilgili çalışma başlatıldı.

Belirlenen 13'ü işletme 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı, 58 mağdur kadın kurtarıldı.

Yapılan aramalarda, 106 bin 336 lira, 500 dolar, 3 tam altın, 3 yarım altın, 10 çeyrek altın, 1 altın bileklik, 2 ruhsatsız tabanca, 45 cep telefonu, 2 tablet, 1 POS cihazı, 1 kamera kayıt cihazı ve çok sayıda cinsel içerikli materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

