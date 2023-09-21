Şanlıurfa'da Arkadaşının Kullandığı Araç Kayalıklara Çarptı, Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde arkadaşının kullandığı aracın kayalıklara çarpması sonucu ağır yaralanan ve 82 gündür hastanede yaşam savaşı veren 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Haziran tarihinde Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Arslanlı ile Ekinli kırsal mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. İddiaya göre ehliyeti olmayan N.Y. (18), 33 AU 053 plakalı araçla kırsal Tat Mahallesi'ne gitti. Burada daha önce husumet yaşadığı akrabaları ile tartışan N.Y., öfkeli bir şekilde otomobile binerek mahalleden uzaklaşmak istedi. N.Y.'nin annesi ise mahallede bulunan arkadaşı Ferhat Güner'den (19) çocuğunun kullandığı araca binerek, herhangi bir olumsuzluk çıkarmasını engellemesini istedi. N.Y. ve arkadaşı Ferhat Güner'in içerisinde olduğu araç, kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada her iki kişi de araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan sonra bölgeye ilk ulaşan ise köylüler oldu. Hafif yaralı olan N.Y. yakınları tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye götürülürken, durumu ağır olan Ferhat Güner ise olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Güner, Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi. Siverek'te müdahalesi yapılan Ferhat Güner, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

82 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Başından ve göğsünden ağır yara alan Ferhat Güner, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 82 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gencin ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Hastanede oğlunun hayata tutunmasını bekleyen acılı baba Mehmet Ali Güner sinir krizi geçirdi.

Ferhat Güner'in cenazesi, savcılık incelemesi ve otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. - ŞANLIURFA