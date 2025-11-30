Haberler

Şanlıurfa'da Alacak Meselesi Nedeniyle Kavga: 7 Yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da bir iş yerinde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. 8 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'da bir iş yerinde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı. Kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sarayönü Caddesi'nde meydana geldi. Alacaklarını tahsil edemediğini öne süren M.A. ve yakınları, elektronik malzeme satışı yapılan Halef U.'ya ait iş yerine geldi. Burada Halef U. ile M.A. ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, demir çubuk ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İş yeri, cadde ve otel önünde devam eden kavgada taraflar, ellerine geçirdikleri malzemelerle birbirlerine saldırdı. Kavgada 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Esnaf, vatandaşlar ve polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Polis ekipleri iş yeri ve otel çevresinde güvenlik önlemi aldı ve 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Öte yandan olay anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

