Şanlıurfa'da 6 bin 879 sahte şampuan ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 879 sahte markalı şampuan ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette yapılan kontrollerde, 6 bin 879 sahte markalı şampuan ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın