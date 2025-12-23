Şanlıurfa'da 1270 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1270 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Akçakale ilçesindeki bir adrese operasyon yapan ekipler, 1270 litre kaçak akaryakıt, akaryakıt pompası ve 3 yakıt dolum tabancası ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.