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Şanlıurfa'da 11 Bin Güvenlik Personeli Seçimlerde Görev Yapacak

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kentte yaklaşık 11 bin güvenlik personelinin görev yapacağını bildirdi. Seçimlerin huzur içerisinde gerçekleştirilmesi için herkesin elinden geleni yapacağını vurgulayan Şıldak, seçim güvenliğine yönelik yapılan toplantının ardından, aldıkları seçim tedbirlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kentte yaklaşık 11 bin güvenlik personelinin görev yapacağını bildirdi.

Vali Şıldak, seçim güvenliğine yönelik yapılan toplantının ardından, aldıkları seçim tedbirlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçimlerin huzur içerisinde gerçekleştirilmesi için herkesin elinden geleni yapacağını vurgulayan Şıldak, şöyle devam etti:

"Öncelikle yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinin ülkemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. İlimiz genelinde seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası alacağımız güvenliğe ilişkin değerlendirmeler yaptık. Son derece yararlı ve işbirliği içerisinde gerçekleştireceğimiz çalışmalarımız olacak. Seçimlerinin huzur iklimi içerisinde bütün toplumumuzun iradesinin sandığa yansıtılması noktasında hiçbir kusur ve hatanın olmadığı, tüm kurumlarımızın iş başında olacağı bir döneme giriyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan ve siyasi partilerden aynı zamanda seçimlerde gerek belediye seçimlerinde gerek muhtarlık seçimlerinde aday olarak yarışacak olan bütün vatandaşlarımızdan da huzur ve güvenlik ortamına katkıda bulunmalarını, duygu ve sükunet içerisinde bir seçim yaşatılması için çaba göstermesini bekliyoruz. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kentte yaklaşık 11 bin güvenlik personeli görev yapacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Şıldak Şanlıurfa Güvenlik Politika Güncel Haberler

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