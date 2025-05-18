Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan 19 Mayıs Mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan 19 Mayıs Mesajı
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Başkan Gülpınar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımlayarak, gençliğin önemine vurgu yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülpınar, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı bu meşalenin, Anadolu'yu aydınlattığını ve bir milletin yeniden doğuşuna vesile olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın sadece bir tarih değil aynı zamanda bir dirilişin, bir uyanışın, bir inancın adı olduğunu ifade eden Gülpınar, "Bu anlamlı günü gençliğimize emanet eden Atatürk, geleceğimizi gençlerin azmi, çalışkanlığı ve vatan sevgisiyle şekillendirmiştir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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