Şanghay ile Peru Arasındaki Ticaret Yüzde 56,9 Arttı

Çin'in doğusundaki Şanghay ile Peru'nun Chancay Limanı arasında gerçekleştirilen nakliye rotasında, 2025'in ilk üç çeyreğinde ticaret hacmi 13,42 milyar yuana ulaştı. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 56,9'luk bir artış gösteriyor.

SHANGHAİ, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai ile Peru'nun Chancay Limanı arasındaki nakliye rotasında, 2025'in ilk üç çeyreğinde 3,97 milyar yuan (yaklaşık 559,37 milyon ABD doları) değerinde 154.000 ton ithalat ve ihracat malı taşındı. Böylece Shanghai'ın Peru ile ticareti, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,9 artarak 13,42 milyar yuana yükseldi.

Shanghai Gümrük İdaresi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre söz konusu rotada 2025'in ilk yarısında 1,72 milyar yuan değerinde 78.000 ton mal taşınırken, son rakamlar büyümenin hızlandığını gösterdi. Rota, bu artışla Çin ile Peru arasındaki ticaret için yeni bir köprü haline geldi.

8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için ilk sergi malzemeleri, kısa süre önce Peru'nun Chancay Limanı'ndan Shanghai'daki Yangshan Limanı'na ulaştı. Alpaka bebekler ve çömlek el sanatları dahil 764 parçadan oluşan bu sevkiyatla, 2024 yılının sonlarında Latin Amerika ile Asya'yı birbirine bağlayan yeni kara-deniz koridorunun faaliyete geçmesinden bu yana fuar malları ilk kez bu nakliye rotası üzerinden taşınmış oldu.

Derin su limanı olmasının yanı sıra Güney Amerika'nın ilk akıllı ve yeşil limanı olarak öne çıkan Chancay Limanı, Çin ile Peru arasındaki Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki işbirliğinin önemli bir örneğini oluşturuyor. Proje, iki ülke arasında bir aydan fazla süren deniz yolculuğunu yaklaşık 23 güne indirirken, nakliye maliyetlerini de en az yüzde 20 oranında azalttı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
