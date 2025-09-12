Şanghay'daki Vergi İadesi Mağazaları Sayısı İki Katına Çıktı

SHANGHAİ, 12 Eylül (Xinhua) -- Shanghai'daki vergi iadesi hizmeti veren mağazaların sayısı, satışlarda önemli artışlar sağlayan kolaylaştırıcı gümrük önlemleri sayesinde son bir yılda neredeyse iki katına çıktı.

Shanghai Gümrük İdaresi ve Shanghai Belediye Ticaret Komisyonu'nun verilerine göre bu mağazaların sayısı geçen yılın sonunda 777 iken bu yılın ağustos ayı sonu itibarıyla 1.530'un üzerine çıktı. Bu mağazalar kentin 16 bölgesine de yayıldı. Yılın ilk 8 ayında vergi iadeli ürünlerin satışları ise bir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80'in üzerinde artış kaydetti.

Shanghai Gümrük İdaresi kısa süre önce yurtdışına seyahat eden yolcular için "paketleme ve kodlama" ve "kendi kendine doğrulama" gibi kolaylık sağlayan uygulamaları hayata geçirdi.

Bu uygulamalar sayesinde vergi iadesi hizmeti veren mağazalar, vergi iadesi yapılabilir malların paketlemesini yolcuların tercihlerine göre gerçekleştirebiliyor ve vergi iadesi başvuru formunu ve ilgili malları paketleme torbasının ayrı bölmelerine yerleştirebiliyor. Yolcular ülkeden ayrılırken, yerel gümrük memurları vergi iadesi başvuru formundaki karekodu tarayarak birkaç saniye içinde malları hızlı bir şekilde doğrulayabiliyor. Yurtdışından gelen yolcular da otomatik doğrulama makinelerini kullanarak ilgili belgeleri gümrüğe yükleyebiliyor.

Shanghai, Çin'de yabancı turistlere yönelik vergi iadesi uygulamasını pilot olarak başlatan ilk kentlerden biri oldu. 2024 yılında kentteki vergi iadesi kapsamındaki ürün satışları 2,37 milyar yuan (yaklaşık 333 milyon ABD doları) seviyesine ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 86,6 artış gösterdi ve Çin genelindeki toplam satışların yaklaşık yüzde 48'ini oluşturdu.