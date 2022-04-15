Şanghay'da Karantina Merkezinden Görüntüler - Haberler

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Şanghay'da Karantina Merkezinden Görüntüler

DailyMotion.com - Güncel
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Bu görüntüler, Çin'in Şanghay kentinde, COVID-19 testi pozitif çıkanların tutulduğu bir karantina merkezinden. Tesiste kalanlar, birbirlerine yakın mesafede, kendilerine verilen şezlonglar üzerinde, yanlarına saçılmış bavullar ve diğer eşyalar arasında yatıyorlar.

Bu görüntüler, Çin'in Şanghay kentinde, COVID-19 testi pozitif çıkanların tutulduğu bir karantina merkezinden. Tesiste kalanlar, birbirlerine yakın mesafede, kendilerine verilen şezlonglar üzerinde, yanlarına saçılmış bavullar ve diğer eşyalar arasında yatıyorlar. Görüntüleri çeken karantina merkezinde kalan kişi, tesiste çocuklar dahil en az 200 kişi olduğunu söylüyor

Şanghay'da Karantina Merkezinden Görüntüler

DailyMotion.com / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Şanghay, Güncel, Haberler

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