Sancaktepe'de 44 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sancaktepe'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Sancaktepe'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Sancaktepe'de bir kamyonette 44 düzensiz göçmen yakalanırken olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe'de bir kamyonette 44 düzensiz göçmen yakalanırken olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" konusuyla ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında, Ulubey Caddesi'nde park halindeki bir minibüsten kamyonete binmeye çalışan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen şüphelileri tespit etti.

Polis ekipleri kamyonette yaptıkları kontrol sonucu 12'si kadın, 15'i çocuk 44 düzensiz göçmeni yakaladı. Kamyonet sürücüsü A.K. ise gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli A.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.???????

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe Hisarcık Ulubey Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title