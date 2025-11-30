Haberler

Sanayide Temiz Üretim İçin Yeni Tebliğler Yayımlandı

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaklaşık 6 bin sanayi tesisinin temiz üretime geçişini teşvik edecek yeni tebliğleri Resmi Gazete'de yayımladı. Tesisteki çevresel performanslar F'den A'ya kadar sınıflandırılacak ve 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi' verilecek.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı, yaklaşık 6 bin sanayi tesisinin temiz üretime geçişini teşvik eden ve çevresel performanslarını belirleyecek olan 'Sektörel Mevcut En İyi Teknikler (MET) Tebliğleri' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yayımlanan tebliğlere göre, tesisler enerji verimliliği, emisyon yönetimi, atık azaltımı ve kaynak kullanımı gibi başlıklarda F'den A'ya kadar sınıflandıracak, 'Sanayide Yeşil Dönüşüm (SYD) Belgesi' almaya hak kazanacak. Bu sayede temiz üretim teknolojileri ve döngüsel ekonomi uygulamaları yaygınlaşacak. Yeni tebliğler, çevreci üretimi teşvik ederken Türkiye'nin sanayideki rekabet gücünü de artıracak. Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliğini tamamlayıcı nitelikteki tebliğler; enerji, metal, mineral, kimya, atık yönetimi, tekstil, otomotiv ve gıda gibi sektörlerden oluşan yaklaşık 6 bin sanayi tesisini kapsıyor. Yeni düzenlemeye göre tesisler enerji ve su verimliliği, atık oluşumu, hava-su-toprak emisyonları, gürültü ve koku yönetimi gibi geniş bir kriter seti üzerinden değerlendirilecek.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN TEKNİK ALTYAPISI 1807 MADDEDE SIRALANDI

Tebliğlerle birlikte sektörlere özgü çevresel standartlar da net biçimde tanımlandı. Buna göre; enerji üretimi için 133, metal üretimi ve işlenmesi için 423, mineral endüstrisi için 192, kimya endüstrisi için 635, atık yönetimi için 90 ve diğer üretim faaliyetleri için 334 olmak üzere toplam 1807 maddelik Sektörel MET sıralandı. Bu MET'ler, her sektör için teknolojik ve ekonomik olarak uygulanabilir en temiz, en verimli ve en inovatif üretim tekniklerini ortaya koyarak sanayide yeşil dönüşümün teknik altyapısını oluşturuyor.

BAKAN KURUM: 1 ARALIK'TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sanayide yeşil dönüşüm yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. '2053 Net Sıfır Emisyon' hedeflerimiz doğrultusunda; temiz üretim teknolojileri ile döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştıracak ve ülkemizin sanayideki rekabet gücünü artıracak kararlar 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe giriyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
