Haberler

Bakan Kacır'dan Sanayi Projeleri Açılışı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışı ve Pazarcık Sanayi Sitesi Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın

Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Lapa lapa yağan kar bile galibiyete engel olamadı! Erzurumspor gözünü Süper Lig'e dikti

19. saniyede fişi çektiler, adım adım Süper Lig'e geliyorlar