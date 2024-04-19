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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İslahiye'de İncelemelerde Bulundu

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, İslahiye ilçesinde yapımı devam eden iş yerlerini incelemek üzere İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural ve beraberindeki heyetle birlikte Küçük Sanayi Sitesi'ne gitti. İnan ve beraberindekiler daha sonra Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yeşil Endüstri Bölgesi ilan edilen Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

İnan, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural ve beraberindeki heyetle Küçük Sanayi Sitesi'nde yapımı devam eden 80 iş yeri inşaatında incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı İnan ve beraberindekiler, daha sonra Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yeşil Endüstri Bölgesi ilan edilen Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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