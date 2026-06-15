Tüik: Sanayi Üretim Endeksi Nisanda Yıllık Yüzde 6 Arttı
TÜİK, Nisan 2026 Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 6, aylık yüzde 3,7 artış gösterdi. Madencilik sektöründe düşüş, imalat sanayisinde yükseliş kaydedildi.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi Üretim Endeksi'nin Nisan 2026 verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 6, aylık bazda ise yüzde 3,7 artış gösterdi.
TÜİK, "Sanayi Üretim Endeksi, Nisan 2026" verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 6, aylık bazda ise yüzde 3,7 artış gösterdi.
Verilere göre; sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 3,7 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 azaldı.