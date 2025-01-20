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Samsunspor'un Trafik Kazasının 36. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Samsunspor'un Trafik Kazasının 36. Yılında Anma Töreni Düzenlendi
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Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza'da geçirdiği trafik kazasının 36. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi. Kazanın olduğu noktaya karanfil bırakılarak, kazada hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan ve futbolcular anıldı. Havza Kaymakamı ve Belediye Başkanı, kazanın büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Törene protokol üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Samsun spor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazasının 36. yılı nedeniyle kazanın yaşandığı yerde anma programı düzenlendi.

Samsun-Ankara kara yolunda kazanın olduğu noktaya karanfil bırakanlar, kazada hayatını kaybeden teknik direktörü Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve şoför Asım Özkan'ı andı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "36 yıl önce yaşanan bu elim kaza, tüm spor camiasını ve sporseverleri, büyük bir yasa boğdu. Elim kazada hayatını kaybeden futbol şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise Havza'da gerçekleşen üzücü kazada hayatını kaybedenlere rahmet diledi. İkiz, "Bu trajik olay, sadece Samsunspor için değil, tüm ülkemiz ve spor camiası için büyük bir kayıptı. O günden bugüne kadar, kaybettiğimiz bu değerler hep kalbimizde yaşayacak." diye konuştu.

Anma programına, protokol üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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