Samsun Üniversitesi Öğrencileri İlk Teleskoplarını Kendileri Yaptı

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2022 yılında kurulan Astronomi Topluluğunda yer alan öğrenciler, kendi imkanlarıyla yaptıkları teleskopla gökyüzünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında yürütülen projeyle SAMÜ Astronomi Topluluğu öğrencileri, kendi imkanlarıyla Newton tipi iki teleskop yaptı.

Bu projeyle optik sistemler konusunda uygulamalı deneyim kazanan topluluk üyeleri, aynı zamanda üniversiteye kalıcı bir bilimsel miras sundu.

Yaklaşık beş yüz üyesi bulunan Astronomi Topluluğu, gözlem geceleri, planetaryum gezileri, film gösterimleri, çevrim içi astronomi dersleri, astrofotoğrafçılık eğitimleri ve teleskop yapım atölyeleri gibi birçok etkinlik düzenledi.

Teleskop yapım sürecinde öğrenciler cam aynanın aşındırma ve cilalama işlemlerini tamamlayarak ışığı tek noktada toplayacak hale getirdi. Ardından mercek yuvası, 3D yazıcıda üretilerek tüp için metal plakalar bükülüp boyandı ve ahşap kundak montajı yapıldı.

İlerleyen dönemde topluluk, daha geniş kapsamlı gözlem şenlikleri düzenlemeyi, farklı yaş gruplarına yönelik astronomi eğitimleri vermeyi ve yeni teleskop projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Samsun Üniversitesi Astronomi Topluluğunun kurucu başkanı Ahmet Yusuf Özer, AA muhabirine, Astronomi Topluluğunun 2022'de kurulduğunu ve üniversitede teleskop ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşıladıklarını söyledi.

Topluluk olarak UNİDES projesi kapsamında başvuru yaptıklarını ve kabul edildikten sonra destek aldıklarını belirten Özer, "Danışmanımız Atilla Tınkılıç hocamızın desteğiyle dört aylık bir süreçte teleskoplarımızı ürettik. Geçtiğimiz haftalarda dolunay gözleminde ilk ışığımızı aldık. Bundan sonraki süreçte teleskoplarımızı aktif şekilde kullanarak halka açık gözlemler yapmayı sürdüreceğiz." dedi.

Ortaokul ve lise öğrencilerine astronomi alanında destek olmak istiyorlar

Topluluk olarak Atakum sahili başta olmak üzere çeşitli noktalarda halka açık etkinlikler düzenlediklerini anlatan Özer, "Önümüzdeki dönemde ortaokul ve liselerle işbirliği yaparak öğrencilere astronomi alanında destek olmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Astronomi Topluluğu Başkanı Bayram Eren Gündüz ise teleskop için çukur aynayı camdan kestirdiklerini ve aşındırarak ayna formunu kazandırdıklarını dile getirdi.

Gündüz, "Kundak yapımını tamamen yerli imkanlarla ürettik. Mercek üretiminde de 3D yazıcıdan bastık. Kurulumu da Atilla hocamızla birlikte tamamladık. Bundan sonraki hedefimiz daha büyük teleskoplara geçerek daha kapsamlı gözlemler yapmak." ifadelerini kullandı.

Yazılım ve elektronik sistem geliştirme çalışmalarına da başladıklarını vurgulayan Gündüz, "Kendi kendine takip mekanizması olan, gezegenleri ve yıldızları uzun süre boyunca izleyebilecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Donanımda tamamen yerli üretim yaptık, yazılımı da yine mühendis arkadaşlarımızla birlikte yerli imkanlarla geliştireceğiz. Şu anki teleskoplarımızla Jüpiter ve Satürn ile gök cisimlerini gözlemliyoruz, ileride derin uzay gözlemlerine de odaklanacağız." dedi.

Astronomi Topluluğu Başkan Yardımcısı Zeynep Yaşa ise şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden beri planetaryum gezisi ve Sandras Gözlem Etkinliği olmak üzere birçok gözlem etkinliğine katılım sağladık. Çeşitli şehirlerde öğrencilere ve halka açık organizasyonlar düzenledik. Yeni yaptığımız Newton tipi el yapımı olan teleskoplarımızla güneş gözlemi yapmak istiyoruz, daha da geliştirmek istiyoruz. Samsun'daki ilkokul ve liselerde öğrencilerle buluşuyoruz. Süpernova patlaması üzerine bilgilendirmeler yaptık, alışveriş merkezlerinde halka açık gözlemler düzenledik. Çocuklara teleskopları tanıtarak bilimi sevdirmeyi amaçlıyoruz."