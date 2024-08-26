Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kenevir hasadı başladı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kenevir hasadına başlandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Narlısaray Mahallesi'ndeki bir tarlada düzenlenen hasat etkinliğine katıldı.

Emiralioğlu, yetkililerden Vezirköprü'de kenevir üretimi ve rekolte konusunda bilgi aldı.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Emiralioğlu'na coğrafi işaret tescilli Vezirköprü semaveri hediye etti.

Etkinliğe, Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yakup Çağlayan da katıldı.