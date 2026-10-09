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Samsun Salıpazarı'nda kahverengi kokarcaya karşı cezbet-öldür yöntemi anlatıldı

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Samsun Salıpazarı'nda kahverengi kokarcaya karşı cezbet-öldür yöntemi anlatıldı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, kahverengi kokarcaya karşı cezbet-öldür yöntemi üreticilere uygulamalı olarak gösterildi. Biçme Mahallesi'ndeki etkinlikte biyoteknik mücadele anlatıldı; tarım yetkilileri, Ziraat Odası başkanı ve üreticiler katıldı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında "cezbet-öldür" yöntemi üreticilere uygulamalı olarak anlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Biçme Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen biyoteknik mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte, kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılan cezbet-öldür yönteminin uygulanışı üreticilere gösterildi, biyoteknik yöntemlerin uygulama süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Programa Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özal, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA
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