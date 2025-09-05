Samsun'dan Somali'ye: Naima Salad'ın Koku Markası Magool

Türkiye'de, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden 2019 yılında mezun olan Somalili Naima Salad'ın kurduğu şirket "Magool", ülkesinin ilk ve en büyük koku markası oldu.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde 2013 yılında okumaya hak kazanan Salad, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2019 yılında mezun olmasının ardından ülkesine geri döndü.

Türkiye'den esinlenerek ülkesinde koku pazarlama şirketi kuran Salad, mağaza, ofis ve oteller gibi ticari alanlara yönelik koku çözümleri sunuyor.

Salad, AA muhabirine, Türkiye'de eğitim serüvenini ve kurduğu Magool markasını anlattı.

Somalili girişimci Salad, kurduğu markanın, Somali'de ilk koku pazarlama çözümleri şirketi olma özelliğini taşıdığını dile getirdi.

Salad, Somali'ye döndükten sonra ülkesinin değiştiğini gördüğünü belirterek, "Şimdi (ülke) daha güvenli. Mogadişu aydınlanmış bir şehir oldu. O zamanlarda güvenli bir yer değildi. Şimdi daha güvenli bir yer oldu. Yeni açılan markalar geldi." dedi.

Yabancı yatırımcıların da Somali'ye güvenip ticaret yapmaya başladığını vurgulayan Salad, burada restoranlar ve kafeteryaların faaliyete geçtiğini aktardı.

"Ülkemin bana ihtiyacı var"

Salad, Avrupa yerine ülkesini tercih ettiğine dikkati çekerek, "Ben Somaliliyim. Ülkemin bana ihtiyacı var. Türkiye'ye niye gittim? Türkiye'ye okumak için gittim. Aldığım eğitimleri, medeniyetleri buraya getirmek için de geri döndüm." dedi.

Markasının ismi olan Magool'un Somali dilinde "koku" anlamına geldiğini aktaran Salad, kapalı alan kokularının yanında ortam kokulandırma makineleri de sattıklarını belirtti.

"En büyük marka bizim"

Salad, Somali'deki parfüm sektörüne de katkı sağladıklarını söyleyerek, "İlk ben başladım (bu sektöre). Başka markalar da var ama en büyük marka bizim markamız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yeni arkadaşlıklar edindiğini ve yeni şeyler öğrendiğini anlatan Salad, başlarda biraz zorlandığını ama Türkiye'de okuduğu için çok mutlu olduğunu vurguladı

"Türkiye bana büyük bir avantaj verdi"

Bu işi kurma fikrine Türkiye'den esinlendiğine işaret eden Salad, "(Türkiye) Bana büyük bir avantaj verdi." ifadesini kullandı.

Salad, Türkiye-Somali arasındaki başta ekonomik ve ticari ilişkilerden memnun olduğunu kaydederek, bu ilişkilerin ilerletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İşinde kullandığı bazı ürünleri Türkiye'den tedarik ettiği belirten Salad, Türkiye'de sürekli olarak çalıştığı markalardan ürünler aldığını ve ülkesinde sattığını dile getirdi.

Salad, Türkiye denilince aklına "harika yemekler" geldiğini vurgulayarak, "Gerçekten çok özlüyorum." dedi.