Haberler

19 Mayıs ilçesinde bayilerde tohumluk denetimi yapıldı

19 Mayıs ilçesinde bayilerde tohumluk denetimi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 Mayıs ilçesindeki 9 adet tohumluk satış bayisi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetlendi. Denetimlerde tohumlukların etiket ve sertifika bilgileri ile ambalaj durumları kontrol edildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde faaliyet gösteren 9 adet tohumluk satış bayisi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından denetlendi.

Yapılan denetimlerde, satışa sunulan tohumlukların etiket ve sertifika bilgileri, ambalaj durumu, depolama koşulları ile mevzuata uygunluğu detaylı şekilde kontrol edildi. Denetimlerin, üreticilerin sağlıklı, kaliteli ve güvenilir tohumluğa ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Yetkililer, tarımsal üretimde verim ve kalite açısından sertifikalı tohumluk kullanımının büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, bu kapsamda tohumluk satış bayilerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de kongre olacak mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı

Kongreye mi gidiyor? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı
Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı! Neredeyse ceviz büyüklüğünde

Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki polemik büyüyor

Tansiyon yükseldi! Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasında polemik
Fenerbahçe'de kongre olacak mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı

Kongreye mi gidiyor? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı
Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar

Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar
MEB 'hayalet sınıflar' için düğmeye bastı! 48 özel okulun ruhsatı iptal edildi

Hayalet sınıflar radara girdi! 48 okulun ruhsatı iptal edildi