19 Mayıs ilçesinde bayilerde tohumluk denetimi yapıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde faaliyet gösteren 9 adet tohumluk satış bayisi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından denetlendi.

Yapılan denetimlerde, satışa sunulan tohumlukların etiket ve sertifika bilgileri, ambalaj durumu, depolama koşulları ile mevzuata uygunluğu detaylı şekilde kontrol edildi. Denetimlerin, üreticilerin sağlıklı, kaliteli ve güvenilir tohumluğa ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Yetkililer, tarımsal üretimde verim ve kalite açısından sertifikalı tohumluk kullanımının büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, bu kapsamda tohumluk satış bayilerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.