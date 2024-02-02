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Samsun'da Sit Alanında Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra ilçesindeki sit alanda kaçak kazı yapıldığı istihbaratını aldı. Ekipler, bölgeye düzenledikleri operasyonda A.T, A.E, S.T, B.S, U.D. ve R.Y'yi kazı yaparken gözaltına aldı. Şüphelilerin kazı alanında kullandığı malzemelere de el konuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra ilçesindeki sit alanda kaçak kazı yapıldığı istihbaratını aldı.

Ekipler, bölgeye düzenledikleri operasyonda A.T, A.E, S.T, B.S, U.D. ve R.Y'yi kazı yaparken gözaltına aldı.

Şüphelilerin kazı alanında kullandığı malzemelere de el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Bafra Samsun Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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