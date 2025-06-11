Samsun'da Renkli Bilim Fuarı Düzenlendi

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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen bilim fuarında öğrenciler projelerini sergileyerek roket uçurdular ve çevre bilinci için sahneye çıktılar. Etkinlikte geleneksel kıyafetlerle müzik ve spor gösterileri ile birçok proje katılımcılarla buluşturuldu.

Samsun'da renkli bilim fuarı: Roket uçurdular, projelerini sergilediler

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen bilim fuarında öğrenciler hem projelerini sergiledi hem de çevre bilinci için sahneye çıktı. Etkinlikte roket uçuran, şarkı söyleyen ve bilimsel çalışmalarını paylaşan öğrenciler büyük ilgi gördü.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çobanlı İskelesi'nde gerçekleştirilen bilim fuarı renkli anlara sahne oldu. TÜBİTAK tarafından desteklenen lise ve ortaokul projelerinin sergilendiği etkinlikte öğrenciler; iklim değişikliğiyle ilgili yazdıkları şarkıyı seslendirdi, spor gösterileri yaptı ve sevdikleri hikayelerdeki kahramanların kostümlerini giydi. Fuarda geri dönüşüm, coğrafya ve tarih gibi alanlarda hazırlanan projeler katılımcılarla buluşturuldu.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, "Bugünkü etkinlikte 16 okulumuzun yaptığı 116 projeyi sergileyerek festival havasına dönüştürmek istedik. Amacımız bu tür etkinliklerle çocuklarımızın bilimsel düşünceyle tanışmasıdır. Çocuklarımızın soru sormalarını, araştırmalarını istiyoruz. Bu tür etkinlikleri çocuklarımızın bilimsel düşüncelerini geliştirme noktasında büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Ayrıca Atakum İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğü olarak bugün festivalle birlikte vatandaşları, öğrencilerimiz yaptığı sanatsal etkinlikler buluşturmayı hedefliyoruz. Bu festivalimizde MEB Uluslararası Robot Yarışması'nda tasarla öğren kategorisinde birinci olan projelerimizde yer almaktadır. Okullarımızda 4006 kapsamında yapılan, bilimsel fuarlarda sergilenen projelerimizi halkımıza tanıtımı yapmak istiyoruz. Geri dönüşüm, coğrafya ve tarih alanında yapılan projeler burada yer alıyor" dedi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da fuarı ziyaret ederek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Güncel
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