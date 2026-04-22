Samsun'da plakalarını kapatarak kantara girmeyen 3 tıra 420 bin lira ceza kesildi

Samsun'da plakalarını kapatarak kantara girmeyen 3 tıra 420 bin lira ceza kesildi
Samsun'da plakaları kapalı şekilde yük taşıyan 3 tıra, denetim istasyonuna girmeden ilerledikleri için toplamda 420 bin lira idari para cezası kesildi ve 30 gün süreyle trafikten menedilip otoparka çekildi.

Samsun'da plakalarını kapatarak kantara girmeden ilerleyen 3 tıra 420 bin lira idari para cezası uygulandı.

Samsun-Ankara kara yolundaki Tekeli kantarında görevli Karayolları ekiplerince, plakaları kapalı şekilde yük taşıyan 3 tırın denetim istasyonuna girmeden ilerlediğinin bildirilmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafo yüklü 3 çekiciyi durdurdu.

Kantar görevlileri ve trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kantara girmediği ve araç plakalarının okunmasını engelleyecek şekilde kapatıldığı belirlenen 3 tıra toplam 420 bin lira idari para cezası kesildi.

İdari para cezası uygulanan araçlar, 30 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
