Samsun'da Pickleball Heyecanı: Etkinlik Düzenlendi
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Pickleball Samsun Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, milletvekilleri ve belediye başkanları da katılarak pickleball oynadı. Katılımcılar keyifli bir gün geçirirken, pickleball sporunun yaygınlaştırılması hedefinin vurgulandığı etkinlikte, çocuklar ve gençlerin spora yönlendirilmesi için destek mesajları verildi.

Etkinliğe, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve vatandaşlar katıldı.

Samsun Pickleball Dernek Başkanı Semih Üzer, yaptığı yazılı açıklamada, katılımcılarla birlikte keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, "Samsun'da pickleball heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bugün milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve il başkanımızın katılımlarıyla pickleball sahasında buluştuk. Çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte raketlerimizi alıp keyifli bir gün geçirdik. Pickleball sporunun her yaştan insana hitap eden yönünü bir kez daha yaşama fırsatı bulduğumuz bu etkinlikte, spora verdikleri destekten dolayı milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve il başkanımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pickleball'u Samsun'un dört bir yanında yaygınlaştırmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak için çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
