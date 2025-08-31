Samsun'da Pickleball Heyecanı: Etkinlik Düzenlendi

Samsun'da pickleball etkinliği düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Pickleball Samsun Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılar pickleball oynadı.

Etkinliğe, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve vatandaşlar katıldı.

Samsun Pickleball Dernek Başkanı Semih Üzer, yaptığı yazılı açıklamada, katılımcılarla birlikte keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, "Samsun'da pickleball heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bugün milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve il başkanımızın katılımlarıyla pickleball sahasında buluştuk. Çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte raketlerimizi alıp keyifli bir gün geçirdik. Pickleball sporunun her yaştan insana hitap eden yönünü bir kez daha yaşama fırsatı bulduğumuz bu etkinlikte, spora verdikleri destekten dolayı milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve il başkanımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pickleball'u Samsun'un dört bir yanında yaygınlaştırmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak için çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.