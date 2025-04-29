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Samsun'da Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü İmzalandı

Samsun'da Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ilgili kurumlar arasında mesleki ve teknik eğitimde işbirliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzalandı. Proje, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini hedefliyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Milli Eğitim Müdürlüğü, Merkez Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında mesleki ve teknik eğitimde işbirliğini güçlendirmeye yönelik protokol imzalandı.

Proje kapsamında sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.

Eğitim kurumları ile sanayi arasında etkin eş güdüm sağlamak ve mezun istihdamına katkı sunmak amacıyla hazırlanan projede, Samsun'da bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinin bu işbirliği kapsamında OSB'lerle eşleştirilerek atölye ve laboratuvar imkanlarından yararlanacağı bildirildi.

İki yıl süreyle geçerli olacak protokol, tarafların karşılıklı mutabakatı ile her yıl uzatılacak.

OKA'da düzenlenen imza törenine Samsun Vali Yardımcısı Vekili Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar katıldı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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