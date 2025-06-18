Samsun'da Liseler Arası Badminton Turnuvası Sona Erdi

Samsun'da Liseler Arası Badminton Turnuvası Sona Erdi
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Samsun Yeşilay Şubesi tarafından düzenlenen liseler arası badminton turnuvası, Atakum'da gerçekleştirildi. Turnuvada 5 farklı liseden gençler spor yaparak sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturdu.

Samsun Yeşilay Şubesi tarafından düzenlenen liseler arası badminton turnuvası sona erdi.

Atakum'da kapalı spor salonunda gerçekleştirilen turnuvada, Genç Yeşilay Lise Komisyonu tarafından sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla liseler arası badminton turnuvası yapıldı.

Turnuva boyunca 5 farklı liseden gençler, sportif ruhla mücadele etti.

Gençleri sağlıklı yaşamaya ve spora teşvik etmeyi amaçlayan turnuva, Yeşilay'ın gençler üzerindeki pozitif etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Turnuva sonunda derece yapanlara madalya takdimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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