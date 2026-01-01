Çarşamba'da kumar operasyonunda 12 kişiye para cezası kesildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 12 kişiye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı tedbirleri kapsamında 50'ye yakın kıraathanede kontrol yapıldı.

Kumar oynandığı belirlenen 5 kıraathane hakkında işlem yapılırken, 12 kişiye kumar oynamak suçundan idari para cezası kesildi.

Ayrıca kumar oynandığı belirlenen kıraathanelerdeki masalarda bulunan yaklaşık 10 bin liraya da el konuldu.