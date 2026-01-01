Çarşamba'da kumar operasyonunda 12 kişiye para cezası kesildi
Çarşamba ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda, kumar oynayan 12 kişiye idari para cezası uygulandı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen 5 kıraathaneye de işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı tedbirleri kapsamında 50'ye yakın kıraathanede kontrol yapıldı.
Kumar oynandığı belirlenen 5 kıraathane hakkında işlem yapılırken, 12 kişiye kumar oynamak suçundan idari para cezası kesildi.
Ayrıca kumar oynandığı belirlenen kıraathanelerdeki masalarda bulunan yaklaşık 10 bin liraya da el konuldu.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel