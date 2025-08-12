Samsun'da Korsan Taşımacılığa Ceza Yağdı

Samsun'da korsan taşımacılık yaptığı belirlenen iki sürücüye 92 bin 784 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde mevzuata aykırı taşımacılık yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, denetimlerde durdukları iki aracın sürücüsünün internet uygulaması üzerinden korsan taşımacılık yaptığını belirledi.

Otomobil sürücülerine kurallara aykırı yolcu taşımacılığı yapmaktan 92 bin 784 lira ceza işlemi uygulandı.

Ayrıca otomobiller 60 gün trafikten men edilip çekiciye yüklenerek otoparka çekildi.