Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun Tekkeköy'de düzenlenen operasyonla 10 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ve 190 paket sigara ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekkeköy ilçesinde kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 10 şişe 1 litrelik gümrük kaçağı alkollü içki ve 190 paket gümrük kaçağı sigarayı ele geçirdi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel