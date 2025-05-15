Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
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Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı.

Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Gençlik Haftası kutlamaları dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, gençlerin devletlerin en dinamik gücü, milletin ümidi ve geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

Dereci, Türkiye'nin büyük ve itibarlı bir ülke olduğuna vurgu yaparak, "Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özveriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir, bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluklarınız arasında yer almaktadır." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirten Dereci, gençlere hitaben şunları dile getirdi:

"Ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Türk genci, her şeyden önce milli, manevi, tarihi ve insani ?vasıflar çerçevesinde birleşen, Batı kültürü ve medeniyeti karşısında? kendi kültür ve medeniyetine sahip çıkan, Türkiye üzerinde oynanan oyunları ve tertiplenen tezgah ve tuzakları fark edebilen, hedef ve ideallerini? hiç unutmayan ve onları devamlı yaşatan, Türk tarihine bir bütün olarak? bakan, sınıfçı ve bölücü olmayan, emperyalizmin her türlüsüne karşı çıkan, planlı ve programlı çalışan, vatanına, devletine ve milletine candan bağlı?olan, ülke menfaatlerini kendi menfaatinden üstün gören, çelik yürekli, üstün ?yetenekleriyle düşmana korku salan, mazluma dost olan, büyüğünü sayan,? küçüğünü koruyan ve seven, inisiyatif sahibi, korku nedir bilmeyen vasıflara sahip olmalıdır.

Ay yıldızlı bayrağımızın altında hepimiz bir ve bütün olarak bu zamana kadar geldiğimiz gibi bundan sonra da sonsuza kadar devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Yarınlarımızın umudu olan sizler, azimli, gayretli, kararlı, çalışkan, üretken ve vatani için canını seve seve feda eden gençler olduğunuz müddetçe devletimiz ilelebet payidar kalacaktır."

Konuşmaların ardından gençler ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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