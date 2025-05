Samsun'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

SAMSUN'da ' Gençlik Haftası' kutlamaları anıta çelenk sunumuyla başladı.

15 - 21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Onur Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından son buldu. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, gençlerin bayramını kutladı. Dereci, "Her yıl büyük bir coşkuyla kutlamış olduğumuz gençlik haftamızın bir yenisinin açılışını sizlerle beraber yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençler, devletlerin en dinamik gücü, her zaman ve her yerde milletin ümidi ve geleceğin teminatı olmuşlardır. Büyük ve itibarlı bir ülkede yaşıyoruz, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özveri ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir, bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluklarınız arasında yer almaktadır. Sizler yakın bir gelecekte, ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyetimizi omuzlarınızda yükselteceksiniz. Ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Türk genci olarak her şeyden önce milli, manevi, tarihi ve insani vasıflar çerçevesinde birleşen, batı kültürü ve medeniyeti karşısında kendi kültür ve medeniyetine sahip çıkan, Türkiye üzerinde oynanan oyunları ve tertiplenen tezgah ve tuzakları fark edebilen, hedef ve ideallerini hiç unutmayan ve onları devamlı yaşatan, Türk Tarihine bir bütün olarak bakan, sınıfçı ve bölücü olmayan, emperyalizmin her türlüsüne karşı çıkan, planlı ve programlı çalışan, vatanına, devletine ve milletine candan bağlı olan, ülke menfaatlerini kendi menfaatinden üstün gören, çelik yürekli, üstün yetenekleriyle düşmana korku salan, mazluma dost olan, büyüğünü sayan, küçüğünü koruyan ve seven, inisiyatif sahibi, korku nedir bilmeyen vasıflara sahip olmalıdır" dedi.

'EN GÜZEL GÜNLER HEPİMİZİN OLSUN'

Sevgi,saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içinde üstesinden gelinemeyecek bir sorunun bulunmadığını ifade eden Dereci, "Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek hiç bir kimsenin hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun, huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemelisiniz. Dosta güven düşmana korku salan yiğitler olmalısınız. Ay yıldızlı bayrağımızın altında, hepimizin bir ve bütün olarak, bu zamana kadar geldiğimiz gibi, bundan sonrada sonsuza kadar devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Gençlik yarınların teminatıdır. Yarınlarımızın umudu olan sizler, azimli, gayretli, kararlı, çalışkan, üretken ve vatani için canını seve seve feda eden gençler olduğunuz müddetçe devletimiz ilelebet payidar kalacaktır. Gençlik haftası açılış programı vesilesi ile bütün gençlerimizin Gençlik haftasını tebrik ediyor, yaklaşmakta olan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, en güzel günler hepimizin olsun diyorum. Gününüz kutlu olsun" diye konuştu.

Haber – Kamera: Gökçen ÖZEN / Samsun