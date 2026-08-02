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Samsun'da Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi

Samsun'da Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi
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Samsun'da Türkiye Atlı Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Samsun'da Türkiye Atlı Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Türkiye Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Salıpazarı Belediyesi işbirliğince Tepealtı Merası'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcu katıldı.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği yarışmada, atlar farklı kategorilerde dereceye girebilmek için yarıştı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, burada yaptığı konuşmada, geleneksel atlı sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını önemsediklerini belirterek, "Birinci Geleneksel Rahvan At Yarışlarımızı yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla başarıyla tamamladık. Ata sporumuza sahip çıkan herkese gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Karaca, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, bu geleneği gelecek yıllarda da yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Organizasyon sonunda dereceye giren atların sahiplerine kupa takdim edildi.

Kaynak: AA
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