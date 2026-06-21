Haberler

Samsun'da şehitlere vefa turnuvası başladı

Samsun'da şehitlere vefa turnuvası başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 1453 Fatih Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Şehitlere Saygı ve Vefa Turnuvası" başladı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 1453 Fatih Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Şehitlere Saygı ve Vefa Turnuvası" başladı.

Fatih Mahallesi Şehit Hüseyin Kaşka Parkı'nda düzenlenen açılış programına şehit aileleri, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, MHP İlkadım İlçe Başkanı Yavuz Anuk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, spor camiasından isimler, vatandaşlar ve şehit yakınları katıldı.

Yaklaşık 20 yıldır sürdürülen turnuvada, Samsun'un farklı ilçe ve mahallelerinden 64 takım mücadele edecek. Turnuvaya katılan takımlar, 64 şehidin adını taşıyor.

Programda, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi Hafız Mustafa Özyılmaz tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Mehter Takımı'nın gösteri sunduğu programda Güçlü Soydemir de sevilen ilahiler ile konser verdi. Katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

1453 Fatih Spor Kulübü Başkanı Tonguç Ali Anıl, törende yaptığı konuşmada, turnuvanın şehitlere vefa amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Programa katılanlara teşekkür eden Anıl, "Geleneksel hale getirdiğimiz ve bizim için 'Şehitlerimize Vefa' noktasında son derece önemli olan turnuvamız hayırlı olsun. Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a özel olarak teşekkür ediyorum." dedi.

Açılış programının ardından turnuvadaki karşılaşmalar başladı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
'Kapalılar imha edilsin' diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı

"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında savcılık harekete geçti
İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında 'Cinsel şiddet' tartışması çıktı

BM'de İsrail gerilimi! Sesler çok fena yükseldi

Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa edeceğini duyurdu

Trump'tan al haberi! Avrupa ülkesinin lideri koltuğu bırakıyor
İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

İşte Fenerbahçe'ye istediği 3 transfer
YKS'ye giden genç asansörde mahsur kaldı, imdadına itfaiye yetişti

Hayatının sınavına neredeyse giremeyecekti! En havalı girişi o yaptı

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi

Canlı yayındaki sözleri Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu

Korkulan oldu! Müzakereler sürerken İsrail füzeleri ateşledi
'Ceza yersin' dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu

"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu