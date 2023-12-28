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Samsun'da Gazze'ye Destek İçin Hayır Çarşısı Düzenlenecek

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Samsun'un Yakakent ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla hayır çarşısı düzenlenecek. Yakakent Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek çarşıdan elde edilen gelir, Gazze'ye ulaştırılacak.

Samsun'un Yakakent ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla hayır çarşısı düzenlenecek.

Yakakent Cumhuriyet Meydanı'nda Yakakent Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü koordinatörlüğünde çarşı, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilecek.

"Kalbimiz Gazze için atıyor" başlığı altında düzenlenecek çarşıdan elde edilen gelir, Gazze'ye ulaştırılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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