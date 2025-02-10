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Samsun'da Avukatlar CMK Ücretlerini Protesto Etti

Samsun'da Avukatlar CMK Ücretlerini Protesto Etti
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Samsun Barosu avukatları, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında ödenecek ücretlerin yetersiz olduğu gerekçesiyle Adalet Sarayı önünde toplandı. Avukatlar, açıklanan tarifelerin enflasyona karşı koruma sağlamadığını ve meslektaşlarının emeğinin göz ardı edildiğini belirtti.

Samsun'da avukatlar, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücretlerini protesto etti.

Samsun Adalet Sarayı önüne toplanan Samsun Barosu avukatları, CMK gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek ücret miktarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Avukatlar adına basın açıklamasını okuyan CMK Komisyon Başkanı Tuğçe Karadeniz, avukatlara yapılan haksızlık sebebiyle toplandıklarını söyledi.

Açıklanan miktarın düşük olduğundan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Karadeniz, görevleri başında saldırılara maruz kalmalarına rağmen adaletin tecelli etmesi için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Zorlu çalışma şartlarına rağmen görevlerini ifa etmeye çalışan avukatların emeğinin görmezden gelindiğini öne süren Karadeniz, şunları kaydetti:

"2025 Şubat ayı kira artış oranı bile yüzde 56,35 iken tarifeye yapılan zam yüzde 40 olmuştur. Bu artış oranı, halihazırda yetersiz olan tarifeyi bırakın iyileştirmeyi enflasyona karşı bile korumaktan uzaktır. Bizler hem vergi yükü hem büro masrafları hem de günlük giderlerin yükü altında ezilirken, meslektaşlarımıza reva görülen bu tarifenin bizler için kabulü mümkün değildir."

Avukatlar, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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