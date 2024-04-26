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Samsun'da Alaçam Yağlı Güreşleri ve Hıdırellez Şenliği 6 Mayıs'ta yapılacak

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Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenecek olan Yağlı Güreşleri ve Hıdırellez Şenliği 6 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Şenliklerde güreş müsabakaları ve ödül töreni yapılacak.

Samsun'da Alaçam Yağlı Güreşleri ve Hıdırellez Şenliği'nin 6 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

Alaçam Geyikkoşan mevkisinde 6 Mayıs Pazartesi günü düzenlenecek şenliklerde yağlı güreş müsabakaları ve güreş ağalığı ihalesinin ardından ödül töreni gerçekleştirilecek.

Güreşlere Tanju Gemici, Hamza Köseoğlu, Enes Doğan, Fatih Atlı, Orhan Okulu, Serhat Gökmen, Ünal Karaman, Özkan Yılmaz, Yalçın Öncül, Yıldıray Pala gibi pehlivanların katılması bekleniyor.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile güreş ağası İbrahim Deniz, yağyı güreşler ve hıdırellez şenliğine herkesi davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hıdırellez Samsun Alaçam Spor Güncel Haberler

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