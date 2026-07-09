Haberler

Samsun'da 6 milyon lira değerinde mücevher çalan şüpheli yakalandı

Samsun'da 6 milyon lira değerinde mücevher çalan şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde, Kuzey Kıbrıs'tan gelen bir kadının aracından 6 milyon lira değerinde mücevher çalındı. Güvenlik kameraları incelemesi sonucu bir kargo çalışanı gözaltına alındı, çalınan mücevherler ele geçirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde 6 milyon lira değerinde mücevher çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden arabalı vapurla önce Mersin'e, ardından Samsun'a gelen bir kadının aracından 6 milyon lira değerinde mücevher çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Mersin'den Samsun'a kadar aracın durduğu dinlenme tesisleri ile Canik ilçesinde yer alan güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları inceledi.

Yaklaşık 1 haftalık incelemenin ardından bir kargo firmasında çalışan E.D. (34) şüpheli olarak tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Ekipler, zanlının adresinde yaptıkları aramada çalınan mücevherleri de ele geçirdi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı

20 yıllık sessizlik birdenbire bozuldu, duyan kulaklarına inanamadı
Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye

Erdoğan'dan liderlere sürpriz hediye! Starmer ülkesine götüremedi
Esnaf tartıştığı müşterisini kilometrece takip edip öldürdü

Esnaf tartıştığı müşterisini kilometrece takip edip kurşun yağdırdı
Eşinin cesedini parçalayarak çöpe atan kadın savunmasında döküldü: Üzerimde 40-50 senenin zulmü var

Eşini satırla 15 parçaya ayıran kadından inanılmaz savunma
Tanju Özcan'ın 263 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 4'üncü gün

Tanju Özcan'ın yargılandığı davada 4'üncü gün
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var

NATO Zirvesi için gelmişti: Türk kahvaltısına hayran kaldı
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi