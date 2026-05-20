Samsun'da "19 Mayıs" etkinlikleri kapsamında "Buz gösterisi" düzenlendi

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen buz gösterisinde sporcular, short track bayrak yarışı, artistik buz pateni ve buz hokeyi gösterileriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Buz gösterisi" gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı, kentte coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

İlkadım Buz Sporları Salonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen programda, sporcular performans sergiledi.

"Buzun üzerinde güçlü yarınlara" temasıyla hazırlanan gösteride, short track bayrak yarışı, artistik buz pateni gösterileri, buz hokeyi kulübü gösterisi ve özel koreografiler izleyiciyle buluştu.

Programda, SAMKAR Artistik Buz Pateni sporcuları, Golden Skate Spor Kulübü, Samsun Gençlik Spor Buz Hokeyi Kulübü ve Samsun Buz Akademi Spor Kulübü sporcuları sahne aldı.

Türkiye Artistik Buz Pateni turnuvası üçüncüsü Enes Demirci de "Vatanım Sensin" adlı gösterisini sundu.

Etkinlik, sporcuların buz üzerindeki selamlaması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Veysel Altun
