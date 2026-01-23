Samsun'da 1 tondan fazla sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi

Haberler

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Atakum ilçesinde durdurulan bir kamyonda 1 ton 110 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirdi. Gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyon kontrol edildi.

Kontrolde, çeşitli markaların ambalajları taklit edilerek paketlenmiş 1 ton 110 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi hakkında Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
