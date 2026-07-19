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Çarşamba Ovası'nda karpuz hasadı başladı

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Samsun'un Çarşamba Ovası'nda karpuz hasadı, imece geleneğiyle başladı. Çiftçi Emin Kalfa, bu yıl 50-60 ton rekolte beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Samsun'un Çarşamba Ovası'nda karpuz hasadı başladı.

Eski adıyla "Costal" olarak bilinen Yalı Mahallesi'nde hasat, yıllardır sürdürülen imece geleneğiyle yapıldı. Aileler ve komşuları, sabah tarlada bir araya gelerek olgunlaşan karpuzları topladı.

Zincir halinde çalışan işçiler, hasat edilen karpuzları elden ele taşıyarak traktör römorkuna yükledi.

Yaklaşık 10 dönümlük alanda üretim yapan 53 yaşındaki çiftçi Emin Kalfa, babadan kalma işini sürdürdüğünü söyledi.

Costal karpuzunun yıllardır kalitesiyle tanındığını belirten Kalfa, şöyle konuştu:

"Bu yıl ürünlerimiz hem görünüm hem de lezzet açısından oldukça güzel. Hava şartları bizim için avantaj oldu. Karpuzlarımız güneşi yeterince aldı. Bunun da kaliteye doğrudan etkisi oldu. Sezona yeni başladık. Hasadın ilerleyen dönemlerinde ürünün durumunu daha net göreceğiz ancak şu anki tablo bizi umutlandırıyor."

Kalfa, geçen yıla kıyasla daha yüksek verim beklediklerini vurgulayarak, "Geçen yıl aynı alandan yaklaşık 40 ton ürün elde etmiştik. Bu sezon ise 50-60 ton rekolte bekliyoruz. İlk hasadımızı gerçekleştirdik. Bundan sonra 2 ya da 3 kez daha tarlaya girerek hasat yapacağız. Karpuzları toplarken de oldukça dikkatli davranıyoruz. Ürünün zarar görmemesi için itinayla çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
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