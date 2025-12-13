Haberler

Asarcık Tongel Dağı'nda mesire alanı yapılıyor

Samsun'un Asarcık ilçesinde Tongel Dağı mevkisinde, içindeki kafe, restoran, spor sahaları ve yapay şelale ile birlikte toplam 250 metrekarelik yeni bir mesire alanı inşa ediliyor. Projenin yaz aylarına kadar tamamlanması planlanıyor.

Samsun'un Asarcık ilçesinde mesire alanı yapımı için çalışmalar devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Asarcık Belediyesi ekipleri, Tongel Dağı mevkisinde mesire alanı yapımı için eylül ayında çalışmalara başladı.

Toplam 250 metrekare alan üzerinde kurulan mesire alanı ile vatandaşların doğayla iç içe keyifli vakit geçirebilmesi hedefleniyor.

Kafe ve restoran, yürüyüş yolları, kameriye, piknik ve barbekü alanının yanı sıra mescit, voleybol, futbol ve basketbol sahaları yer alacak mesire alanındaki çalılıklar temizlenerek güvenli bir bölge oluşturuluyor.

Alanda yaklaşık 300 metre uzunluğunda yapay şelale de yapılması planlanıyor.

Yaz aylarına kadar tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması planlanan mesire alanının ilçenin cazibe noktası olması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Meryem Argüç - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

